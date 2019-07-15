明日共6隻主板新股掛牌，其中，恒發光學(01134)暗盤價升33%。
耀才證券新股交易中心資料顯示，中港眼鏡製造商恒發光學暗盤價收報1.33元，較招股價1元，升0.33元或33%；一手4000股，未計手續費，賬面賺1320元。
泰國IT企業Platt Nera(01949)暗盤價收報1.62元，較招股價1.25元，升0.37元或29.6%；一手2000股，未計手續費，賬面賺740元。
採購及銷售IC產品的康特隆(01912)暗盤價收報0.83元，較招股價0.65元，升0.18元或27.69%；一手5000股，未計手續費，賬面賺900元。
民辦商科高等教育集團中滙集團(00382)暗盤價收報2.91元，較招股價2.85元，升0.06元或2.11%；一手2000股，未計手續費，賬面賺120元。
內房中梁控股(02772)暗盤價收報5.43元，較招股價5.55元，跌0.12元或2.16%；一手500股，未計手續費，賬面蝕60元。
中國大型電鍍工業園區發展商及營運商金茂源環保(06805)暗盤價收報1.33元，與招股價相同。
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