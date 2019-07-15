香港財經

積金局年初設立「投資解決方案實驗室」，鼓勵業界為打工仔開發包括退休後的退休投資方案。BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時稱，希望積金局能於今年內發出指引，以助業界能為計劃成員引入能提供穩定回報及跑贏通脹的產品，希望業界及該公司明年可推出相關產品。

該集團首席業務總監李德麟補充，積金局現時與業界研究，希望為計劃成員提供更多退休投資方案，如每月可提款，但不會嚴重影響本金，並能跑贏通賬的產品。業界希望積金局能提供指引，令業界可引入在目前條例容許，又可滿足到有關目標的產品，如設定在指定年期達到某一回報目標的產品，或如外國的提取收益產品(drawdown fund)等。

不過，他指出，目前強積金條例令強積金投資有一定的局限，如不能作基建或房地產投資，以及使用衍生工具亦有所限制，如果要推出適合的退休的產品，投資規限必須有所放寬，長遠需要修改條例。

另外，李德麟指出，可扣稅自願性供款(TVC)自4月推出後，該公司客戶中心收到逾6000多個查詢，現有超過1000個客戶開立相關戶口，其中66%為男性。年齡方面，近七成開立TVC戶口的客戶為40歲以上。供款模式方面，近七成選擇每月供款，最多人設定的供款水平為5000元，而平均戶口供款介乎2至3萬元，選擇的投資取向與目前的投資取向相若。