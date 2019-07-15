訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:51 香港財經

黃家和:6月港零售餐飲生意額跌一成

放大圖片

香港品牌發展局主席、餐飲聯業協會會長黃家和表示，5月市道出現「小陽春」，但6月受示威活動影響，部分零售門店關門影響了生意。

黃家和表示，6月本港零售及餐飲整體生意額下跌10%，部分受示威影響的地區，商戶甚至會有超過25%跌幅，7月暑假港人外遊消費，相信本港市道未能改善，料未來3至6個月，本港整體消費會下跌15%。

他表示，近日示威活動令市民消費意欲下降，對零售及餐飲行業構成影響，希望事件能盡快解決，因零售餐飲行業對本港十分重要，若消費意欲持續下降，都會令商戶經營帶來大壓力。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。