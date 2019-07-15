香港財經

香港品牌發展局主席、餐飲聯業協會會長黃家和表示，5月市道出現「小陽春」，但6月受示威活動影響，部分零售門店關門影響了生意。

黃家和表示，6月本港零售及餐飲整體生意額下跌10%，部分受示威影響的地區，商戶甚至會有超過25%跌幅，7月暑假港人外遊消費，相信本港市道未能改善，料未來3至6個月，本港整體消費會下跌15%。

他表示，近日示威活動令市民消費意欲下降，對零售及餐飲行業構成影響，希望事件能盡快解決，因零售餐飲行業對本港十分重要，若消費意欲持續下降，都會令商戶經營帶來大壓力。