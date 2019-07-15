香港財經

星展香港經濟研究部執行董事及首席中國經濟師梁兆基認為，中美貿易戰仍未解決，市場投資信心不足，外資在中國的投資計劃亦受影響，預計外商推動的投資增長將會放緩，東南亞國家或會因而受惠。

梁兆基出席電台節目後指出，目前全球經濟數據未如理想，第二季中國出口及製造業數據均下跌，貿易表現亦受全球貿易量下跌和中美貿易戰拖累。他說，內地貨幣政策不能再很有效刺激經濟，民間投資亦轉弱，中國債務水平亦偏高。

他續稱，留意到市場對前景信心不足，出現暫緩投資的情況，相信在可見將來，內地經濟下行壓力將會較為明顯，但只要有序放緩就可接受。倘若中國經濟沒有起色，中國的固定資產投資不會太強，過往固定資產投資佔中國本地生產總值比例很高，能帶動經濟上升，但過去一年，這個狀況沒有出現。

有傳聞指企業正撤出中國，梁兆基表示，很難從數據上直接觀察到這情況，但認為可以留意越南海外直接投資增長趨勢，因越南今年來自香港和中國的直接投資上升了很多，當地工資水平只是中國一半，仍然有很多吸納空間，相信情況會持續。

談及美國減息預期，梁兆基表示，美國相當大可能會減息，而且美國總統特朗普樂見減息，以支持股市，但美國經濟表現仍較強，加上地緣政治風險高，美元有一定需求，相信即使聯儲局減息，美元回落幅度有限。

他又稱，目前中國面對貿易戰和地緣政治不穩，加上美方不希望其他貨幣轉弱，中央讓人民幣跌穿7算並非理智做法，且可能會出現走資問題。