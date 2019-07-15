香港財經 即巿股評

金斯瑞生物(01548)料中期業績盈轉虧，股價今早應聲下挫，一度低見17.7元，瀉6.9%，新造17.88元，仍挫6%，成交金額1660萬元。

集團料中績盈轉虧，虧損約2940萬至4420萬美元，去年同期盈利1551.9萬美元，主要由於嵌合抗原受體T細胞(CAR-T)藥物的開發、生產及商業化而在美國和中國開始的臨床試驗所產生的研發費用大幅提高。

至於中生製藥(01177)現跌0.2%；石藥(01093)則升1.7%。

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