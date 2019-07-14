香港財經 港股直擊 重要通告

WMCH GLOBAL(08208)宣布，由於公司需要時間回應監管機構的查詢，決定延後股份發售及在GEM上市。

該公司原以每股0.4元至0.5元招股，發售1.5億股，集資最多7500萬元。