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今日 13:03 香港財經 國際財經

香港與智利投資協定生效

香港與智利的投資協定今日生效，令香港與海外經濟體之間已生效的投資協定增至20份。

協定規定雙方須為對方的投資者提供的保障，包括投資須獲得公正、公平和非歧視性的待遇；在投資被徵收時可獲得賠償；以及投資和收益可自由轉移至外地。協定亦規定投資爭端按國際認可的規則解決。

協定將增強投資者信心，帶動香港與智利之間的投資流動，加上香港與智利現有的自由貿易協定，對鞏固兩地的經貿聯繫相得益彰。

香港至今已與30個海外經濟體簽訂21份投資協定，除卻與阿聯酋簽署的一份外，其他投資協定均已生效。

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