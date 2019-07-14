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今日 09:39 香港財經

陳茂波亞投行理事會年會與劉昆會面

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正在盧森堡出席亞投行理事會年會的財政司司長陳茂波，昨日與國家財政部部長劉昆會面。

陳茂波表示，感謝中央政府一直支持香港在「一帶一路」建設發揮國際金融中心的地位，特區政府會全力助力發展「一帶一路」，繼續推動內地及「一帶一路」經濟體善用本港的優勢，而金管局基建融資促進辦公室亦會致力推動基建投融資活動。

他續稱，特區政府歡迎財政部在本港發行人民幣國債，有助鞏固香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位。

陳茂波其後與亞投行行長金立群會面，表示香港會繼續在亞投行運作發揮積極作用。

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