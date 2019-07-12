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今日 14:56 香港財經 時事脈搏

建造業議會冀10月財委會盡快通過撥款

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立法會最快10月重開，期間大概有700億工程撥款受阻，建造業議會主席陳家駒出席活動時表示，事件已對建造業構成影響，期望10月財委會能盡快通過撥款。

陳家駒稱，暫未量化對建造業的實際影響，但已有工人表示無以為繼，擔心短期內沒有工作。他指出，影響屬不理想，也不可控，期望政府繼續與建造業緊密合作，並增加行業人手培訓，以紓緩情況。

他補充，700億工程撥款中包括了啟德往將軍澳的T2主幹路、醫院重建及明日大嶼前期研究的撥款申請，顯示事件對民生也構成影響，冀工程量回復穩定水平。

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