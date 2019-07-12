今日 13:18
港股直擊
香港財經
即巿股評
中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，大市缺乏新消息，估計短期會在28000至28600點上落，投資者轉向炒作新股/半新股。
菁雋收1.2萬票 冠絕單幢新盤
今日信報
安樂工程暗盤挫10% 自揭股權極集中
不可輕視上市公司主席風險因素
林日彥
｜
今日信報
廣州講波15年 何輝減人工 但大開眼…
譚淑美
｜
今日信報
香港資金外流未算嚴重
呂梓毅
｜
今日信報
吃飯時不要做「中醫」
許懿清中醫師｜ 信健康
What we can learn from Hillhouse’s Tencent bet
Hao Chenglin｜ EJ Insight
【中國】債市助穩定經濟
Alicia Garcia Herrero
｜
財富管理
道指高收227點 首破27000關
國際財經 ｜ 今日 04:49
【國際早班車】安樂工程暗盤跌一成
國際財經 ｜ 今日 06:40
無視美警告 法向科技巨企徵數碼稅
國際財經 ｜ 今日 08:16
開市焦點:恒指或要低開 四新股上市
港股直擊 ｜ 今日 08:32
【EJFQ信析】車股落後有因 板塊難扭低迷
即巿股評 ｜ 今日 07:00
吉野家fb抽水「撕紙狗」 負責員工被炒
時事脈搏 ｜ 今日 11:37
特朗普:Libra沒什麼地位或可靠性
國際財經 ｜ 今日 10:08
期指夜市收報28344 低水88點
香港財經 ｜ 今日 03:46
獲利回吐盤增 金價由一周高位回落
國際財經 ｜ 今日 02:53
華府取消向保險商爭取減藥價 料轉向藥廠施壓
國際財經 ｜ 今日 03:26
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞