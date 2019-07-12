港元拆息(HIBOR)全線走低，其中與樓按相關的1個月HIBOR連跌6日，報2.18393厘，較周四低0.195厘，是自6月11日後新低。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.17214厘，較周四跌0.45643厘；1星期拆息回落至1.58750厘；兩星期拆息下滑至1.73786厘；3個月拆息回落至2.35536厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.36196厘；1年期拆息回落至2.3625厘。
港滙方面，截至上午11時26分，港元兌美元報7.8220。
今日 11:35 香港財經
港元拆息(HIBOR)全線走低，其中與樓按相關的1個月HIBOR連跌6日，報2.18393厘，較周四低0.195厘，是自6月11日後新低。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.17214厘，較周四跌0.45643厘；1星期拆息回落至1.58750厘；兩星期拆息下滑至1.73786厘；3個月拆息回落至2.35536厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.36196厘；1年期拆息回落至2.3625厘。
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