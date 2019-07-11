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【新股追蹤】安樂工程暗盤跌一成

四隻新股周五掛牌。交易資料顯示，律政司司長鄭若驊丈夫潘樂淘旗下安樂工程(01977)暗盤收報1.08元，較招股價跌10%；華檢醫療(01931)亦走低。和泓服務(06093)表現強勁，收市漲48.44%；維亮(08612)升27.27%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28344點，較昨日恒指收市低水88點。

￭ ADR港股比例指數報28328點，較港收市低102點。

￭ 「龍床盤」屯門菁雋截票，消息指總入票1.2萬張，以周日推售344伙計，超購33.9倍，平均每35人爭購1伙。

￭ 香港航空股東爭拗有望和解，港航傳訊部稱，有關股東爭議的法院案件已被撤銷。市傳港航於短期內引入策略性投資者。

鮑威爾:美國經濟遭遇信心衝擊 僅部分挽回



美國聯儲局主席鮑威爾周四再到國會作證，稱經濟自5月以來遭遇嚴重的信心衝擊，目前僅挽回部分信心失地。他說，局方樂意見到較低的利率水平，又形容美國經濟正處於非常良好狀態。

華府取消向保險商爭取減藥價 料轉向藥廠施壓



美國總統特朗普政府宣布，撤回透過保險商爭取降低藥價的政策方案，白宮這個做法使醫療保險公司受惠，外界預料華府未來將把矛頭轉為向藥廠施壓。

道指高收227點 首破二萬七千關



全球股市續熱炒聯儲局減息憧憬，道指首度衝破27000點，按整數點計，以全日最高位27088點收市，上揚227點或0.85%；標指曾創新高，盤中觸及3002點，最終收報2999點，反覆揚0.23%；納指差2點未能破頂，收市反覆跌0.08%。亞馬遜最多抽高0.9%，10個月來市值再度突破1萬億美元，但收市倒跌0.81%。醫健保險股UnitedHealth抽高5.53%，藥廠股默克急挫4.50%。

劉鶴:上半年經濟運行總體平穩



國務院副總理劉鶴指出，今年上半年經濟運行總體平穩；要客觀認識當前的風險和挑戰，經濟出現一定壓力是正常現象。

外圍焦點簡訊

￭ 美國6月CPI按月增0.1%，按年升1.6%；核心CPI按月漲0.3%，按年升至2.1%。上周首次申領失業救濟人數減少1.3萬，報20.9萬人，人數少於預期。

￭ 紐約聯儲總裁威廉斯：美國經濟處於良好狀態；里士滿聯儲總裁Thomas Barkin：聯儲局暫毋須減息，輕微減息反而有刺激通脹上升的風險； 聯儲局理事布雷納德：有跡象支持聯儲局減息；明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里：要減息半厘才足以推動已停滯的通脹預期回升。

￭ 美國政府6月錄得80億美元聯邦預算赤字，較預期的63.5億美元多。

￭ 亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克：量度數據反映美國通脹已很接近聯儲局目標2%，沒有明顯偏離勢頭。

￭ 特朗普在Twitter稱，中國沒有兌現向美國農民購買農產品的承諾，希望很快就能開始採購。

￭ 美滙指數尾段跌0.04%，報97.07。

￭ 紐約期金收市跌0.4%，報每盎斯1406.7美元。

￭ 油價先升後跌，紐約期油收市回落0.4%；布蘭特期油跌0.7%。

￭ 歐央行6月議息紀要顯示，執委一致同意需為歐羅區提供更多刺激措施。

￭ 英倫銀行行長卡尼：需為任何形式的脫歐做準備，必要時下調逆周期資本緩衝。

￭ 英國與法國股市都低收0.28%，德股回落0.33%。