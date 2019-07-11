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外電報道，永利度假村公布了20億美元(約156億港元)的澳門擴建計劃，包括在澳門建設一間劇院和博物館。

報道指出，新項目毗鄰路氹半島上的永利皇宮，將包括兩座酒店大樓、互動雕塑、花園，以及由建築師Robert A.M. Stern設計的表演空間。

施工將於2021年開始，預計2024年開業，永利預計將獲得高達20%的投資回報。

有分析指出，永利擴建計劃是為澳門賭場續牌「鋪路」。分析稱，澳門的博彩營運商面臨着投資於非博彩業務的壓力，因中國政府希望澳門的旅遊業能夠多元化。