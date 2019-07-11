香港財經

港交所(00388)研究將新股定價至上市周期從T+5日縮減至T+1日，即定價後翌日上市，以減少市場波動風險。港交所首席科技總監梁松光表示，須與不同持份者探討現時做法有何需要改善，現時未到討論使用什麼技術的階段，重申區塊鏈是其中一個考慮的技術。

港交所創新實驗室聯席主管Lukas Petrikas今午出席金融科技論壇時，解釋區塊鏈雖有好處，但在高度監管的環境未必合用，並非所有區塊鏈的好處都能體現，亦未必人人肯將所有數據和資訊互享。他指出，港交所對區塊鏈仍然持正面看法，但不能忽視區塊鏈應用有其限制。

去年底港交所在互聯互通交易後平台引入區塊鏈結算技術，梁松光稱概念驗證(Proof of concept)結果滿意，會邀請投標，他稱港交所決定此項目會交由外部供應商負責，而非港交所自行處理。

至於早前港交所完成收購深圳金融科技公司融滙通金51%，梁松光解釋，港交所會視之為「首選/信任供應商(Preferred/Trusted vendor)」，有項目合作時會視乎該企的技術和公允價格等因素，考慮優先與該企合作。梁松光解釋，有時港交所需探討新的戰略發展，而內部欠技術或資源的話，與一個獲信任的供應商合作比較方便。另外，梁松光指出，港交所亦擬透過與融滙通金的合作，尋求與後者另一個主要股東金證科技更廣泛合作。

梁松光又指出，港交所現時使用的市場監察系統是來自納斯特的產品，最近其產品更新後，已加入人工智能功能，探測趨勢和交易行為，再由負責市場監察的職員判斷該趨勢或行為是否有問題。