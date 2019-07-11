港股直擊 香港財經 即巿股評

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黄栢寧表示，中美雙方沒有明確路線圖結束貿易爭端，雙方仍在努力建立信任及共同點，未來貿易談判仍具挑戰性。G20結果消除短期內貿易戰進一步下行風險，特別是科技供應相關股票，另一方面，全球經濟及企業盈利繼續放緩，政策放鬆預期重現。

他指出，內地政策及經濟不確定性增加，估值或繼續受壓，對於中資股，該行看好消費、科網及息率高的公共事業及大型銀行股。

該行指，恒指今年預測市盈率為11.8倍，低於平均12.5倍，估值仍低，維持今年底恒指3萬點的預測，該行看好地產發展商，因美國減息預期上升及股市波動性增加，派息率較高的地產股變得吸引，同時，該行亦看好銀行及澳門博彩股。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖表示，港股不容易即時回升至3萬點，料恒指在26000至29000點徘徊，雖然美國減息，但對股市只有短暫提升作用，港股仍會受宏觀經濟因素影響。他表示，昨日美國聯儲局主席鮑威爾出席聽證會後，該行預計7月份美國減息25點子，至於日後美國會否再減息，要視乎中美談判進度。

人民幣方面，陳正犖表示，中美貿易談判仍有不明朗因素，料人民幣不會有明顯反彈，料人民幣兌美元會在6.9至7的水平。至於港元拆息方面，因6月底季結及有大型新股集資，令拆息抽升，下半年仍有大型新股集資，料拆息仍有走高機會。