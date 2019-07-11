香港財經

港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR連跌5日，報2.37893厘，較周三低0.09107厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.62857厘，較周三低0.03857厘；1星期拆息回落至2.23179厘；兩星期拆息跌至2.27946厘；3個月拆息回落至2.44737厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.42179厘；1年期拆息回落至2.41357厘。

港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.8165。