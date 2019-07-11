香港財經 即巿股評

中美貿易戰停戰後，市場再沒有什麼憧憬；正因如此，港股有如一潭死水，市場氣氛似乎蒙上一絲霧霾。上周美國公布的小非農ADP就業數據遜於預期，讓市場一度認為就業市場再度回軟，連帶對美聯儲減息的憧憬升溫，結果緊接公布的6月份非農業新增職位遠勝預期，更創下5個月新高，加上薪資增速依然溫和，失業率維持偏低水平，市場對降息預期的希望一下子被戳破。

香港政經局勢依然前景未明，更傳出投行德銀因需重整架構，香港員工要「執包袱」，然後法巴亦有意外判亞洲研究部，情況極為罕見，可謂在不明朗景況下雪上加霜；A股市場亦因適逢「打新」高峰期而令股市行程受困，拖累港股連番下挫，一度回落至28200水平。港股氣氛吹淡風，亦似乎令新股王百威亞太的熱潮可能因集資額太大，未能帶動新股熾熱氣氛，加上大市去向未明，銷情受損可算是「理所當然」。

至於後市走勢發展，其中備受投資者關注的消息，便是大摩最新發表的環球股市前景報告，報告顯示環球股票投資評級降至「減持」，股票配置亦降至五年來最低水平；而投行裁員聲音不斷，更令人擔心未來幾年經濟及股市是否將漸漸步入中美貿易戰的後遺症。

事實上，環球宏觀經濟面臨下行壓力並非鮮人為知，尤其環球PMI表現持續衰退已響起一大警號，令外界憧憬各央行放水而借勢炒作，加上市場對企業盈利預測偏高，結果令美股屢創巔峰，亦成為特朗普的政治手段之一。然而，投資者須明白「物極必反」，當市場再無利好消息催化下，或過度樂觀的預期並未如預想般發展，稍有差池便足以令股市出現震盪，因此投資者須時刻保持理性及謹慎，不宜盲目受當刻大市情緒牽引，不然很容易慘敗離場。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。