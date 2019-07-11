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議息紀錄:經濟不明朗倘持續 多名儲局官員撐減息

美國聯儲局上月議息紀錄顯示，多名票委表明，若未來數周經濟持續疲弱，便會支持當局作出減息決定。另外，聖路易斯聯儲總裁布拉德周三重申，贊同儲局年底前減息0.5%，作為應對貿易爭拗的保險措施。

鮑威爾:不確定性續對經濟前景構成壓力



聯儲局主席鮑威爾向國會作證稱，貿易緊張局勢和全球經濟疲軟，令美國經濟繼續面對下行風險，局方已準備好「採取適當行動」，以維持長達十年的經濟擴張期。鮑威爾重申，即使總統特朗普要求，他也不會辭去主席職務。

美股三大指數齊破頂 納指創收市新高



鮑威爾的言論令華爾街相信聯儲局準備減息，刺激美股三大指數齊破頂，標指首次突破3000點，高見3002點，收市報2993點，上揚0.45%；納指創下收市新高，報8202點，上漲0.75%，盤中破頂高見8228點；道指亦破頂最多升199點，至26983點，收市漲76點或0.29%，報26860點。亞馬遜上揚1.46%，股價突破2000美元。

中國有信心保持經濟增長逾6%



財政部部長劉昆在米蘭一個會議稱，中國政府有信心保持經濟增長在6%至6.5%範圍。國務院總理李克強召開常務會議，確定進一步穩外貿措施，以擴大開放助力穩增長穩就業。

外圍焦點簡訊

￭ 利率期貨顯示，美國7月有77.5%機會減息0.25厘；減息0.5厘的機會率大增至22.5%。

￭ 10年期美債孳息一個月來首次升穿2.1厘，尾段回順到2.064厘。

￭ 美滙指數尾段跌0.38%，報97.12。美元兌日圓挫0.35%；兌歐羅跌0.4%。

￭ 紐約期金收報每盎斯1412.5美元，漲0.9%。

￭ 美國原油庫存減少，加上墨西哥灣醞釀風暴，刺激紐約期油與布蘭特期油收市抽高逾4%。

￭ 特朗普：伊朗長期秘密製造高濃縮鈾，美國將很快加大制裁。

￭ 加拿大央行維持利率不變，上調第二季經濟增長預期，強調貿易戰對全球經濟構成的風險。

￭ 英國和法國股市同樣低收0.08%；德股回落0.51%。電訊和汽車股領跌。

￭ 財政部部長劉昆：中國政府有信心保持經濟增長在6%至6.5%範圍內。

【新股追蹤】中集車輛暗盤跌近3%



中集車輛(01839)周四掛牌，交易資料顯示，暗盤價收報6.19元，較招股價跌2.98%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28340點，較昨日恒指收市高水135點。

￭ ADR港股比例指數報28312點，較港高108點。

￭ 佳源(02768)及陞域發展、有「龍床盤」之稱的屯門菁雋周日(14日)早上推售344伙。

￭ 保利置業(00119)首6個月合約銷售額按年跌17.43%。

￭ 建發國際(01908)首6個月累計合同銷售金額按年增約1.2倍。

￭ 樂遊(01089)與亞馬遜合作開發魔戒(指環王)網絡遊戲。