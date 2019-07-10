香港財經

港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR連跌四日，報2.47厘，較周二低0.19107厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.66714厘，較周二跌0.31643厘，同樣四連跌；1星期拆息回落至2.52厘；兩星期拆息下跌至2.49536厘；3個月拆息回落至2.49429厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.42393厘；1年期拆息回落至2.42464厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8134。