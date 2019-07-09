香港財經

曾於2017年公開反對翠華(01314)收購大股東物業的英國對沖基金公司Noster Capital LLP，近日再發公開信，批評翠華的管理水平，質疑公司錯誤運用資金，促翠華應在目前股價處歷史低位時，進行股份回購。

在致翠華的公開信中，Noster Capital提到，現時翠華股價較2012年上市時招股價累跌70.9%，亦較2013年高峰大瀉88.5%，扣除現金後其2020年預測市盈率(PE)僅7.9倍，較同業折讓60%，但管理層似乎沒有興趣改善股價表現。該基金認為，翠華手頭現金達4.3億元，只有6300萬元債務，有足夠現金進行回購，惟公司卻情願把資金分散投資於5個新概念餐廳項目，而這些項目亦與公司的核心所長茶餐廳並不相符。該基金質疑，翠華管理層不關注小股東利益，任由股價長期低迷，反映管理層只想「簡單地擁有更多餐廳」，而不懂得有效的資本配置。

Noster Capital曾於2017年公開呼籲小股東，反對翠華以2.55 億元向主席李遠康在內的5名創辦人收購觀塘物業，雖然翠華最後主動終止了交易，但Noster Capital批評，小股東一直沒有就交易得到合理解釋，令人覺得翠華管理層是將關連人士的利益置於其他小股東之上。而李遠康的兒子李祉鍵，近期獲委任為翠華行政總裁，該基金認為，李祉鍵可把握機會聽取小股東意見，展開股份回購，長遠令公司業務價值及品牌能反映在股價之上。

就Noster Capital的回購建議，翠華回覆本報表示，公司正努力不懈專注業務發展，會積極提升業務，並一如以往與夥伴及投資者交流。翠華指出，儘管過去營商環境充滿挑戰，公司過去一年仍合共派發2港仙股息，派息率達5倍以上；而由上市至今，公司合共派發37.6港仙股息，致力回饋股東。