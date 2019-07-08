香港財經

畢馬威及阿里巴巴香港創業基金聯合調查報告《以創業家精神推動香港轉型》顯示，儘管香港創業者對公司前景保持樂觀，但如果未能因應初創企業在不同發展階段的需求而提供針對性的支持，這些企業的發展可能會受到局限。

調查發現，金融科技被視為香港最強勁的創新領域，當中有67%受訪企業家和61%受訪學生同意，香港在作為金融科技創新中心方面有良好定位；但在其他方面，受訪者意見則有所分歧，48%的創業者認為香港具備發展智慧城市的創新能力。另外，分別有45%及36%的受訪者傾向視香港為人工智能創新中心及生物科技創新中心。

阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪指出，基於調查結果，需要持續努力推動不同創新領域的發展，以加強香港作為區內創新樞紐的地位。在推動生態系統產業多樣化方面，阿里巴巴鼓勵初創企業可以多探索來自人工智能、智慧城市及生物科技等各個領域的增長潛力。

畢馬威中國香港新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，香港企業家發展指數顯示，透過集中加強社群支援、財務決心和融資渠道，香港的創生態系統有望更上一層樓。

畢馬威對過去6年風險投資所作的分析顯示，投放在香港初創企業的資金增加了逾20倍。同期私人風險投資資金的平均交易規模也增長了35倍以上。

目前，有70%的受訪創業者表示其資金源自個人儲蓄；20%的受訪創業者表示，現已有利用風險投資資金，有80%的受訪者預計將在未來3年內採用風險投資資金。

研究又發現，創業者或有志創業的學生從家庭中獲得的支持仍不足。只有21%的受訪創業者和16%的受訪學生認為香港家長樂於鼓勵子女創業。