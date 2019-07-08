香港財經

港元拆息(HIBOR)普遍下滑，其中與樓按相關的1個月HIBOR從接近3厘水平回落，報2.685厘，較上周五低0.29464厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報2.2296厘，較上周五低0.82183厘；1星期拆息回落至3.1775厘；兩星期拆息輕微下滑至3.0775厘；3個月拆息跌至2.60357厘。

長息方面，半年期拆息微升0.00046厘，至2.42421厘；1年期拆息則升至2.42714厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.7969。