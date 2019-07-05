香港財經

評級機構穆迪維持香港Aa2的長期發行人評級和高級無抵押債務評級，評級展望保持穩定。長期外幣債券評級上限，以及本幣債券和存款評級上限仍為Aaa，而長期外幣存款評級上限則仍為Aa2。

穆迪指出，香港的財政和外部緩衝仍然非常強勁，這反映了政府的債務負擔極小、財政儲備龐大、外滙儲備充足。不過，由於在經濟、金融和政治上，香港容易受到內地的發展所影響，如果隨着時間的推移或在更突然的情況下，香港與內地的聯繫導致體制特徵實際或被認為受損，就會帶來風險。

穆迪又指出，該評級包括對香港政治風險的評估，其中考慮到近年來政府的政策不時受到挑戰，這尤其可見於目前大規模的民眾抗議中。這些抗議活動是香港制衡政府的手段之一，若制衡能力出現削弱的跡象，將對香港的信用狀況產生負面影響。

此外，倘若內地經濟大幅放緩，如中美貿易衝突升級，香港作為國際投資和貿易往來內地的重要入口可能持續受到嚴重影響。穆迪續稱，香港「五十年不變」的過渡期將於2047年結束，隨着時間的推移，令香港獲得一定的政治經濟獨立性，以及相對於內地大城市的競爭優勢的體制特徵，可能面臨實際或被認為受損的風險，這可能導致香港極強的體制實力受到削弱、與內地的評級差距縮小。

雖然過渡期還將持續多年而且結果尚未確定，但香港在世貿組織等諸多國際機構和雙邊貿易安排中一直獨立於內地的主體地位，可能會因香港一些國際夥伴的單邊行動驟然改變，舉例而言，美國國會正在考慮為《美國-香港政策法》附加一些條件，該法案若被廢除或修訂，可能對美國與香港之間的貿易安排造成重大影響，可能波及香港與其他貿易夥伴的關係，大幅削弱香港作為國際貿易金融中心的吸引力。在這情景下，香港與內地的評級差距可能會縮小。