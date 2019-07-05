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今日 19:33 香港財經

銀公:環聯擬短期恢復網上查閱服務

銀行公會主席禤惠儀岀席銀行公會例會後表示，公會經過一番跟進工作後，了解到環聯打算在短期內恢復網上查閱服務。

對此，環聯香港區行政總裁王芳表示，環聯於過去數月積極與相關機構保持密切聯繫，並加強網上信貸報告服務的保安措施，亦聘請了一間信譽良好的第三方機構檢視新系統，並同時加強了針對網絡保安的監控。公司正就改善系統方面作最終修改，並將於短期內恢復網上服務。

環聯強調，非常重視消費者資料的保障，會與金管局及銀行公會就恢復網上服務方面保持緊密聯繫。當網上服務恢復後，會適時通知用戶。

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