即巿股評 港股直擊 香港財經

讀者Kendy問：「濠賭股估值是否見底？澳博(00880)及新濠國際(00200)哪隻較值博？謝謝。」

羅崇博 信報首席分析員

「澳門博彩業不及早幾年呈高速增長，路氹新項目競爭亦甚大，綜合券商預測今年澳門賭收僅按年持平甚至呈輕微倒退，故估值水平難與高峰期作比較。閣下沒有選擇銀娛(00027)及金沙中國(01928)兩隻龍頭濠賭股，反而考慮了兩隻二線股份，可能是旨在博取較高回報。新濠過去業績表現波動，雖然路氹新項目帶動下，今年業績應不差，但股息率並不吸引，有一定風險。至於澳博，之前因為股權問題得以釐清，股價出現一輪升勢，但估值只屬合理，息率則有3厘。綜合而言，我對濠賭股前景有保留，若要在兩股選一，澳博應較秤先。」

鄭銳敏 耀才證券研究部分析員

「濠賭板塊自六月初開始反彈，目前估值已逐漸接近歷史中位數，估值並不十分吸引；不過，受到中美停戰和憧憬美聯儲降息，人民幣日前亦已反彈至6.85-6.88水平並靠穩，相信濠賭股仍有上望空間。惟基於對2019年下半年全球經濟增長的悲觀預期，對下半年濠賭股的看法並非完全正面，只宜短線操作。澳博和新濠二選一，新濠稍佔優勢。第一，雖新濠EV/EBITDA長期低於同業，但目前與5年歷史估值相比為-0.6個標準差，與澳博1.4倍相比較落後；第二，其beta值1.2較澳博高，大市反彈時其升幅跟得較足；第三，新酒店摩珀斯於2018年6月開張，高端中場增長迅速，有助集團市佔率提升。」

麥振威 富昌金融集團聯席董事

「中美貿易磨擦令早前濠賭股捱沽，估值也同時處於偏低水平。事實上，濠賭股不乏利好因素，如港珠澳大橋去年通車以及建設粵港澳大灣區，將會為澳門帶來新客源，隨著中美貿易戰紓緩，現階段濠賭股是值得留意的。澳博與新濠若要二選一，澳博去年全年純利28.5億，升45.2%，而新濠去年全年純利5.22億，升10.2%，純利增長以澳博較高，另澳博及新豪去年全年股息分別是0.29元及0.0685元，前者增45%，後者增10.4%。若以業績作比較，澳博應較為值搏。」

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