訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:25 香港財經

瑞銀料本港不會跟隨美國減息

放大圖片

美國減息預期升溫，瑞銀財富管理預期，香港不會跟隨美國減息。

瑞銀財富管理香港股票主管李智穎表示，如果港元同業拆息較高，未必有很大空間，跟隨美國減息；另外，過往幾年本港未跟隨美國加息，所以現在也有空間不減。她相信未來半年，港元拆息都會維持在兩厘多水平，所以香港銀行未必有很多空間減最優惠利率。

對於股市表現，李智穎稱，MSCI中國指數仍有單位數增長，但MSCI香港指數會稍微悲觀一些，沒有甚麼上升空間。MSCI香港指數比較上受香港民生影響多些，較少內地政策支持的幫助，所以兩邊股市表現有差異。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。