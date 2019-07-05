香港財經

美國減息預期升溫，瑞銀財富管理預期，香港不會跟隨美國減息。

瑞銀財富管理香港股票主管李智穎表示，如果港元同業拆息較高，未必有很大空間，跟隨美國減息；另外，過往幾年本港未跟隨美國加息，所以現在也有空間不減。她相信未來半年，港元拆息都會維持在兩厘多水平，所以香港銀行未必有很多空間減最優惠利率。

對於股市表現，李智穎稱，MSCI中國指數仍有單位數增長，但MSCI香港指數會稍微悲觀一些，沒有甚麼上升空間。MSCI香港指數比較上受香港民生影響多些，較少內地政策支持的幫助，所以兩邊股市表現有差異。