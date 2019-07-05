香港財經

港元拆息(HIBOR)普遍回落，其中與樓按相關的1個月拆息微跌，但仍逼近3厘水平，報2.97964厘，較周四低0.01465厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報3.05143厘，較周四回落0.09107厘；1星期拆息回下滑至3.49357厘；兩星期拆息跌至3.45515厘；3個月拆息則升至2.65643厘。

長息方面，半年期拆息微跌至2.42375厘；1年期拆息則微升至2.42534厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.7888。