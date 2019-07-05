香港財經

通訊事務管理局公布，設立新的地區性無線寬頻服務牌照，用於以行政方式指配26吉赫頻帶(24.25–27.5吉赫)及28吉赫頻帶(27.5–28.35吉赫)內最多400兆赫按地區劃分的共用頻譜，以促進使用第五代(5G)或其他先進流動技術的創新無線通訊服務的發展。

地區性無線寬頻服務牌照有效期為五年，通訊局可視乎情況延長最多五年。牌照的周年牌費包括十萬元的固定費用，以及按所使用的基地電台和服務裝置的數目及獲指配頻譜數量而收取的費用。

地區性無線寬頻服務牌照將於數周內開始接受申請。為便利各界因應科技發展和市場需求推出創新服務，牌照申請可在申請程序開始後任何時間提交，有關共用頻譜將按先到先得的原則進行指配。

通訊局發言人表示，地區性無線寬頻服務牌照使用的共用頻譜，將按地區劃分而指配，供大學校園、工業邨、機場和科技園等不同指定地點使用。有關頻譜可支援各式固定無線接達或智慧城市應用。頻譜受配者只可使用獲指配的共用頻譜，在指定地點提供合共不超過50平方公里的地區網絡覆蓋。

發言人續稱，有關安排旨在鼓勵各界透過使用5G技術，開發創新服務及應用，促進智慧城市的發展。地區性無線寬頻服務牌照共用頻譜所能提供的服務，將有別於傳統公共流動服務，一般只限於向指定用戶群組提供數據為主的通訊服務。