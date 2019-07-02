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今日 12:39 香港財經

羅兵咸料港全年IPO集資額逾2500億

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羅兵咸永道預計，2019年香港IPO市場總集資額有望超越去年，這將確保香港在全球IPO市場名列三甲，料全年總集資額可達2500億至3000億元。

羅兵咸指出，目前有大約200家公司排隊申請IPO，如果全球資本市場在下半年保持穩定，估計全年總集資額有可能超過3000億元。

該行指出，綜觀2019上半年，香港總共有84家新股上市活動，集資總額達698億元，按年上升35%。主板共錄得78宗IPO及694億元集資額。GEM板新上市公司則減少了88%，集資金額則減少88%。

羅兵咸永道香港資本市場合夥人黃金錢預計，IPO集資的強勁需求將持續，港交所目前正在處理約200個的IPO申請，有9家海外企業已在2019上半年於港交所掛牌上市，另有31家海外企業已正式提交上市申請，香港將繼續鞏固作為亞洲地區最主要首次上市集資中心的角色。

羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦預計，下半年將有重磅IPO在港上市，如果全球資本市場在下半年保持穩定，香港IPO市場甚至可以再度稱霸全球。

內地市場方面，羅兵咸稱，目前為止有64家IPO於三個主要板塊上市，集資總額604億元人民幣，按年分別上升2%及下降35%，預計全年會有200宗IPO，集資金額將達1800億元人民幣。

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