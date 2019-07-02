港元拆息(HIBOR)普遍下跌，其中與樓按相關的1個月HIBOR回落至2.5厘水平以下，報2.48679厘，較上周五低0.04428厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報2.04643厘，較上周五大幅回落0.92714厘；1星期拆息跌至2.22732厘；兩星期拆息下滑至2.33357厘；3個月拆息回落至2.44036厘。
長息方面則微升，半年期拆息輕微走高至2.40714厘；1年期拆息則微升至2.40821厘。
港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.8044。
今日 11:34 香港財經
港元拆息(HIBOR)普遍下跌，其中與樓按相關的1個月HIBOR回落至2.5厘水平以下，報2.48679厘，較上周五低0.04428厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報2.04643厘，較上周五大幅回落0.92714厘；1星期拆息跌至2.22732厘；兩星期拆息下滑至2.33357厘；3個月拆息回落至2.44036厘。
長息方面則微升，半年期拆息輕微走高至2.40714厘；1年期拆息則微升至2.40821厘。
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