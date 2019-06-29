香港財經

中美元首同意重啟經貿磋商，商務及經濟發展局局長邱騰華表示，這可將4月暫停談判以來的負面影響減至最低。

邱騰華指出，過去一年關稅措施已對中美，以及在內地設廠將產品輸美的港商，造成經濟負擔，從而影響本港首季經濟增長，以及貿易、零售及旅遊等表現。

對於美國承諾暫緩再向3000億美元中國貨品加徵關稅，邱騰華認為，這可以消減企業的擔心，但相信業界會審慎觀察具體情況。

他呼籲，本港企業及投資者仍要就最壞情況做好準備，當局會繼續推廣協助中小企的措施，讓更多受影響企業受惠。