國際財經 香港財經 中國財經

特朗普為保「美股政績」 習特會料暫停貿易戰



國家主席習近平與美國總統特朗普據報今早10時30分在日本大阪會面，尋求化解兩國經貿分歧。有白宮官員在「習特會」前透露，即使北京沒有作太多新讓步，特朗普相信也會尋求貿易戰暫休兵，因為他視美股表現為個人政績，不想經貿糾紛惡化拖累股市。特朗普則向記者稱，期望與習近平的會面能取得成果，但他未肯就暫緩對中國貨加徵關稅作出承諾。

劉鶴晤萊特希澤為習特會面準備



副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤和財長努欽，據報周五在美國代表團入住的大阪飯店見面，為兩國元首會晤做準備。

蘋果傳中國生產新款Mac Pro電腦



蘋果據報委託中國承包商廣達電腦，生產旗下一款Mac Pro電腦，正在上海附近一家工廠擴產。Mac Pro是蘋果唯一在美國組裝的主要產品。

觀望貿談金融股發力 道指牛皮高收73點



投資者觀望「習特會」成果，美股道指曾升111點，早段也曾倒跌4點，收市仍漲73點或0.28%；大市全日表現牛皮，最終靠金融股發力高收。美國大型銀行通過聯儲局壓力測試，摩通和高盛齊升約2.7%，標普銀行股指數飆2.4%，標指則漲0.58%，納指進賬0.48%。

外圍焦點簡訊

￭ 密歇根大學6月消費信心指數終值報98.2，低於5月的100，但高於預期的98。美國商務部5月個人消費開支增0.4%，符預期，4月升幅上調至0.6%；個人消費開支平減指數(PCE)按月增0.2%，按年升1.5%，略低於4月的1.6%增幅。

￭ 達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭：在看到美國經濟陷困境的更明確證據前，不支持減息。

￭ 波音高層據報表示，737 MAX飛機停飛或延至今年底。

￭ 滙市觀望氣氛濃，美滙指數尾段無變動，報96.2。

￭ 紐約期金收升0.1%，每盎斯報1413.7美元，6月累漲7.7%。

￭ 紐約8月期油收市跌1.6%，每桶報58.47美元，收市後成為即月合約的布蘭特9月期油挫1.4%。

￭ 泛歐指數Stoxx 600收市揚0.70%。英國股市升0.31%；德股漲1.04%；法股抽高0.83%。

￭ 德銀高層據報考慮裁減1.5萬至2萬個工作職位。

港府下季推地涉1350伙 大減36%



政府下一季賣地計劃推2幅住宅地皮招標出售，涉1350伙，為近五個季度最少，按季減少36%；連同港鐵招標及重建項目的土地供應，下一季料共提供2480個單位。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28487點，較昨日恒指收市低水56點。

￭ ADR港股比例指數報28534點，較港收市低8點。

￭ 「股壇長毛」David Webb斥強積金管理公司收費過高，籲取消強積金制度。

￭ 民眾金融(00279)全年虧損21.6億元。

￭ 恒發光學(01134)周六起招股，入場費4848.37元。康特隆(01912)同日起招股，入場費3434.26元。