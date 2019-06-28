港股直擊 香港財經 即巿股評

宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒認為，中美貿易談判難有突破，後市可能借勢回吐，但美國減息預期又對大市有支持，好淡爭持下，估計7月恒指會在26600-29000大幅上落。