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蘋果首席設計師離職自立門戶



在蘋果工作27年的首席設計師Jony Ive今年稍後離職，自行開辦公司。消息公開後，蘋果市後時段股價曾挫1%。

習近平晤安倍 達成十點共識



國家主席習近平在大阪與日本首相安倍晉三會談，達成10點共識，習近平原則上接受邀請，明年春季國事訪日；兩國同意共同維護多邊主義及自由貿易體制。

庫德洛:中美貿談不設先決條件 華府或加徵關稅



中美元首周六在大阪會面，據報中國將向美國提出一系列條件，包括堅持要華府解除所有對華為的禁令。白宮經濟顧問庫德洛稱，會談不預設條件，如有必要美方或對中國貨加徵關稅。

納指收市漲0.73% 道指反覆偏軟



市場憧憬中美貿易談判有突破，科技股帶動納指收市漲0.73%，Netflix與Facebook分别進賬逾2%和約1%；高盛揚1.17%，標普銀行指數攀高0.78%，標指則升0.38%；惟投資者在「習特會」有結果前保持觀望，道指好淡爭持，早段曾跌71點，收市仍反覆回吐10點，波音737 MAX客機被當局發現新問題，股價急挫2.91%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國第一季GDP修訂值為3.1%，與初值一樣，符預期。消費開支增長下調至0.9%，是一年來最弱。

￭ 三藩市聯儲總裁Mary Daly：不確定儲局7月應減息，現時確定減息言之尚早。

￭ 聯儲局年度壓力測試第二部分結果：德銀美國過關，瑞信美國被限制分派資本。

￭ Nike第四季純利下降，每股盈利遜預期，市後股價回落3%。

￭ 波音一名高層預期，最快10月完成取得監管機構給予737 MAX飛機軟件更新認證。

￭ 美滙指數尾段靠穩在96.23，歐羅和日圓表現呆滯，歐羅報1.137美元，1美元報107.78日圓。

￭ 紐約期金收市跌0.2%，每盎斯報1412美元。

￭ 油價反覆靠穩，紐約期油與布蘭特期油都收漲約0.1%。

￭ 英國股市收跌0.19%；德股上揚0.21%；法股跌0.13%。

【新股追蹤】6新股明掛牌 勛龍暗盤升近五成



周五6隻新股掛牌，交易資料顯示，勛龍(01930)暗盤表現最佳，較招股價升46.59%；鷹普(01286)高9.67%；植華(01842)升8%；銀濤(01943)跌19%；途屹(01701)跌6.73%；飛揚(01901)與招股價相同。

本地焦點簡訊

￭ 夜市7月期指收報28553點，較昨日恒指收市低水68點。

￭ ADR港股比例指數報28568點，較恒指收市低53點。

￭ 新創建(00659)發行6.5億美元高級債券。

￭ 辰興發展(02286)旗下間接全資附屬以代價2200萬美元，購入晉商銀行(02558)股份。

￭ 漢國置業(00160)全年盈利減少61.12%，末期息12.5仙。

￭ 莊士機構(00367)全年盈利跌5.44%，末期息6.5仙。

￭ 泛海酒店(00292)全年盈利按年升97.72%，末期息0.65仙。泛海集團(00129)全年盈利跌5.08%，末期息2.7仙。

￭ 會德豐地產將軍澳GRAND MONTARA周六發售全部504個單位，消息指目前累收逾7300票，超購逾13倍。