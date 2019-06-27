港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息連升6日，報2.54929厘，較周三高0.01429厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報2.56137厘，較周三低0.08363厘，終止六連揚；1星期拆息回落至3.02厘；兩星期拆息走低至2.66214厘；3個月拆息回升至2.46643厘。
長息方面，半年期拆息升至2.41214厘；1年期拆息上揚至2.40839厘。
港滙方面，截至上午11時24分，港元兌美元報7.8124。
今日 11:36 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息連升6日，報2.54929厘，較周三高0.01429厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報2.56137厘，較周三低0.08363厘，終止六連揚；1星期拆息回落至3.02厘；兩星期拆息走低至2.66214厘；3個月拆息回升至2.46643厘。
長息方面，半年期拆息升至2.41214厘；1年期拆息上揚至2.40839厘。
港滙方面，截至上午11時24分，港元兌美元報7.8124。
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