香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連升5個交易日，報2.535厘，較周二高0.00214厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報2.645厘，較周二彈0.12786厘；1星期拆息升至3.03143厘；兩星期拆息上揚至2.68429厘；3個月拆息回落至2.44571厘。

長息方面，半年期拆息升至2.39929厘；1年期拆息則回落至2.40464厘。

港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.8079。