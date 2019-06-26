港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連升5個交易日，報2.535厘，較周二高0.00214厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報2.645厘，較周二彈0.12786厘；1星期拆息升至3.03143厘；兩星期拆息上揚至2.68429厘；3個月拆息回落至2.44571厘。
長息方面，半年期拆息升至2.39929厘；1年期拆息則回落至2.40464厘。
港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.8079。
今日 11:34 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連升5個交易日，報2.535厘，較周二高0.00214厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報2.645厘，較周二彈0.12786厘；1星期拆息升至3.03143厘；兩星期拆息上揚至2.68429厘；3個月拆息回落至2.44571厘。
長息方面，半年期拆息升至2.39929厘；1年期拆息則回落至2.40464厘。
港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.8079。
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