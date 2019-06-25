香港財經

本港出口連跌7個月，政府統計處公布，5月本港整體出口按年下跌2.4%，優於市場預期下跌4.5%；進口則連跌6個月，按年下跌4.3%，亦優於市場預期下跌5.8%。

繼4月出口按年下跌2.6%後，5月商品整體出口貨值3431億元，按年下跌2.4%。繼4月進口按年下跌5.5%後，5月商品進口貨值3778億元，按年下跌4.3%。5 月份錄得有形貿易逆差347億元，相等於商品進口貨值的9.2%。

政府發言人表示，受到環球經濟表現較弱及中美貿易摩擦影響，5月份商品出口維持疲弱，情況與很多其他亞洲經濟體相似。

發言人稱，展望將來，香港的短期出口前景會繼續受各種外圍不明朗因素困擾，當中中美貿易關係的發展尤為關鍵。政府會繼續保持警覺。

5月，輸往亞洲的整體出口貨值下跌2.6%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是泰國跌14%、馬來西亞跌11.6%、新加坡跌9.5%和中國內地跌4.1%。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是德國跌16.9%和美國跌15%。

今年首5月，商品整體出口貨值按年下跌2.5%；商品進口貨值下跌3.8%。首5月錄得有形貿易逆差1888億元，相等於商品進口貨值的10.6%。