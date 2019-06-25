香港財經

港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR升穿2.5厘水平，報2.53286厘，較周一高0.035厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報2.51714厘，較周一彈0.09143厘；1星期拆息漲至2.9975厘；兩星期拆息上揚至2.68714厘；3個月拆息升至2.44767厘。

長息方面，半年期拆息上揚至2.39714厘；1年期拆息則升至2.40714厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8058。