香港財經 港股直擊

港鐵(00066)非執行主席馬時亨卸任前與傳媒茶聚並回應提問，問及政府問責官員應否為近期社會事件負責，他說，不評論政府問題，做好份內事便可，但他強調其個人的工作有體現問責制精神，重申曾兩度向特首林鄭月娥請辭。

他又說，不明白何謂「風土病」，他作為主席，尊重問責制精神，做事不恰當便應道歉，至於如何才算真誠道歉「每個人都有把尺」，如何拿捏要視乎去道歉的人；不認為道歉得多是「風土病」、無誠意，直言港鐵每次道歉都很有誠意。

關於港鐵票價，馬時亨表示，每年調整票價便會令市民不快，「理解冇人想畀多錢」；現有票價調整機制，是2007年時任香港環境運輸及工務局局長廖秀冬出於好意，希望兩鐵合併後能有公平票價，不似合併前有票價自主權，只是2007年後本港經濟一直向好，薪酬上升，加上維修開支，故形成票價只加不減的印象；向政府建議用港鐵股息津貼市民交通，成為「公共交通費用補貼計劃」，同時港鐵已提供很多優惠，「大家無謂在票價糾纏太多」，希望市民明白港鐵已盡量作出解決。

他稱，如要票價只減不加，除非港鐵成為政府的全資公司，但減價會令港鐵欠缺財力及無法維修機械，構成風險。他又稱，要申報利益，他作為港鐵小股東之一，若政府進行私有化，他會得益。

對於市民不滿車站擠逼情況，馬時亨認為，個別車站的確較擠逼，他也試過在金鐘站等候10分鐘才能上到車，但相信沙中線開通後有多一條路線過海，便沒有這個問題。他提到，兩鐵合併後，在2012年才重啟沙中線項目，加上規劃有延誤，令人遺憾、失望；若2021年開通沙中線，對金鐘站過海人流會有好大紓緩。

馬時亨坦言，出現沙中線工程事件，對同事表現不達市民期望，感到可惜，寄語他們繼續自強不息、服務市民，讓市民對港鐵的信心重達高峰。他又表示，對有同事早前提交虛假調查報告感到失望，沒有能力的話可以改進，但造假則涉及誠信問題。

他說，沙中線是不開心事件、甚至是污點，有同事士氣極為低落，但近期士氣已大為改善，因為不只董事局支持，也有股東支持，港鐵股價已創新高，作為主席感到欣慰，對同事而言也「打咗一支強心針」。

就測試訊號系統時發生撞車事故，馬時亨說，已向政府提交報告，預料下個月有關方面會作公布。他重申，訊號問題並非港鐵負責，港鐵會追究承辦商責任。

談及有否後悔出任港鐵主席及為何不留任多3年等話題，馬時亨表示，享受過去11年來參與過的港鐵工作，不曾感到後悔。不留任並非是害怕挑戰，港鐵永遠都有挑戰，他過去工作46年來遇過很多風風雨雨，只是家人認為他太辛苦，「要俾議員鬧又要俾傳媒嘲笑」，不如在家湊孫；希望退休後有更多時間改善個人健康。