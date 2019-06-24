香港財經

港元拆息(HIBOR)普遍走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR升近2.5厘水平，報2.49786厘，較上周五高0.01607厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報2.42571厘，較上周五彈0.16357厘；1星期拆息漲至2.91857厘；兩星期拆息上揚至2.64857厘；3個月拆息則輕微回落至2.40661厘。

長息方面，半年期拆息上揚至2.38929厘；1年期拆息升至2.40643厘。

港滙方面，截至上午11時22分，港元兌美元報7.8151。