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今日 10:45 時事脈搏 香港財經

信銀國際力寶及中信大廈分行恢復營運

中信銀行(國際)宣布，該行早前因金鐘部分區域出現交通管制而暫停服務的力寶中心分行及中信大廈分行，於今日上午9時起恢復運作，所有分行已全面正常服務。

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