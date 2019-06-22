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華府禁止研發超級電腦中企獲得美國技術

美國商務部以國家安全為由，把涉及發展超級電腦的多間中國企業及一個國家研究中心納入黑名單，禁止他們獲得美國產品及技術。

為習特會創造良好氣氛 彭斯據報押後中國政策演說



美國副總統彭斯據報原擬在下周，即總統特朗普與國家主席習近平會面前發表中國政策演講，但考慮到為兩國元首會晤創造良好氣氛，決定押後演說。

卡什卡里促儲局減息兩次 以改善通脹預期



美國明尼阿波利斯聯儲總裁卡什卡里稱，儲局周三結束的議息會議，他倡議減息半厘，以推動通脹預期升至局方目標水平。聯儲局理事布雷納德表示，經濟下行風險近數周顯著升溫，儲局須軟化利率政策預期。另一位副主席克拉里達稱，局方減息理由有所增加。花旗銀行則表示，若儲局7月減息，減幅或達半厘，同時會結束縮表。

美股反覆低收道指跌34點 仍連漲三周



特朗普叫停空襲伊朗，中東地緣緊張局勢稍緩，投資者也憧憬儲局減息，刺激美股道指一度反覆再衝高154點，但市場始終對美伊關係存戒心，道指收市仍跌34點或0.13%；標指盤中再創新高，收市回落0.13%；納指則下滑0.24%。本周累計，道指仍漲2.4%，為連續第三周造好。美國再有措施針對中國科技企業，晶片股受壓，AMD挫3%，費城半導體指數下滑0.74%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國6月Markit製造業PMI初值報50.1，遜預期並創近10年低；NAR 5月二手樓銷售按月增2.5%，勝預期。

￭ 10年期美債孳息尾段報2.06厘，揚3.5基點；3個月債息為2.128厘，跌1.1基點；兩者倒掛幅度收窄至6.8基點。

￭ 美滙指數尾段跌0.44%，報96.2。歐羅兌美元升0.66%，英鎊兌美元漲0.28%。

￭ 紐約8月期金收升3.2美元或0.2%，近6月年來首度以1400美元以上水平收市。

￭ 紐約8月期油收升0.6%，本周累計漲8.8%。布蘭特期油升1.2%。

￭ 英國股市低收0.23%，德股及法股均回落0.13%。

￭ 歐盟委員會主席容克據報稱，無論誰取代文翠珊成為英國首相，歐盟也不會重啟脫歐談判。

警方嚴厲譴責示威者包圍 必嚴肅跟進違法行為



警方嚴厲譴責示威者包圍警察總部，稱示威者表達訴求的方式已經發展到既不合法，且不合情理的程度，強調警方必定會嚴肅跟進違法行為。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28423點，較昨日恒指收市低水51點。

￭ ADR港股比例指數報28444點，較港跌28點。

￭ 中銀香港(02388)8月1日起全面取消「中銀理財」、「智盈理財」和「自在理財」的最低結餘服務月費。

￭ 新地(00016)屯門御半山II期周五晚6時截票，累收1965票，超額逾14倍。

￭ 青島控股(00499)料全年盈利按年增超過60%。

￭ 大酒店(00045)預期中期盈利遠低於去年同期。

￭ 創維數碼(00751)以代價12.24億人民幣投得寧波地皮。

￭ 中國天然氣(00931)料截至3月底止15個月錄虧損。

￭ 南旋(01982)全年虧損2.99億元，不派末期息。

￭ 中國通號(03969)擬發A股並於科創板上市，獲上交所委員會同意。