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中銀香港(02388)全面取消個人綜合理財及一般賬戶的服務費。

該行宣布，為實踐普及金融，持續提升客戶服務，由8月1日起，全面取消「中銀理財」、「智盈理財」和「自在理財」的最低結餘服務月費。港幣儲蓄和往來賬戶的最低結餘服務月費、分行櫃枱提款及轉賬的交易收費，以及中銀卡年費均會取消。

另外，「中銀理財」及「智盈理財」客戶可繼續享用專屬櫃位及優惠，「中銀理財」客戶更可享有專屬客戶經理等服務。

滙豐早前宣布，由8月1日起，取消「個人綜合理財戶口」的最低全面理財總值要求及低額結存服務費。