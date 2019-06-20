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萊特希澤料G20峰會前與劉鶴會晤

美國貿易代表萊特希澤預計，他和財長努欽將在本月稍後在日本大阪舉行的G20峰會前，與中國國務院副總理劉鶴會晤，磋商經貿問題。此外，總理李克強據報本周將接見至少五間美國大型企業高層。

聯儲局維持利率不變 刪「保持耐心」字眼



美國聯儲局議息後維持利率不變，符合預期。會後聲明稱今年內不會減息，但當中有8名官員預期今年會減息，局方對利率政策持開放態度，並刪除「保持耐心」的措詞，令市場對未來減息的預期升溫。

鮑威爾:本輪會議減息理據並不充份



聯儲局主席鮑威爾議息後向記者稱，本輪會議並「沒有太多支持因素」令局方減息，但未來減息因素已加強，有更多理據採取寬鬆措施。「新債王」岡拉克稱，儲局的貨幣政策跟隨債市走，而且屬滯後反應。

減息憧憬升溫 道指三連升漲38點



美國聯儲局議息聲明刪除「保持耐性」措詞，稱必要時會採取適當行動，暗示下半年將會減息。在議息結果公布後，美股道指曾漲104點，收市只漲38點或0.15%；議息結果公布前曾反覆倒跌50點。標指收升0.30%，納指漲0.42%。金融股造好，醫健保險股UnitedHealth漲1.83%，美國運通升1.01%；波音回落1.44%，陶氏挫2.24%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國10年期債券孳息先升後跌，尾段報2.028厘，回落2.94基點。

￭ 美滙指數先升後回，尾段跌0.4%。歐羅兌美元先抑後揚，尾段漲0.29%；日圓兌美元也升0.29%。

￭ 資金流出金市，紐約8月期金收跌0.1%；儲局議息後回升，電子時段曾擴至升約1%。

￭ 紐約期油一度扭轉跌勢，收市仍挫0.3%；布蘭特期油回落0.5%。

￭ 軟件商甲骨文第四季盈利勝預期 市後時段股價曾漲7%。

￭ 英國保守黨黨魁第三輪選舉，前外相約翰遜贏得143票，擴大領先優勢。

￭ 英國反對黨工黨黨魁郝爾彬表態，支持二次脫歐公投。

￭ 歐股個別發展，英股跌0.53%，德股下滑0.19%，法股升0.16%。

￭ 加拿大5月通脹按年升至2.4%，高於預期。

￭ 巴西央行議息後維持利率在紀錄低水平不變，符預期。

￭ 央視周三早上突然改播以二戰中美愛情故事為題材的電影《黃河絕戀》，外界料屬「習特會」效應。

佩洛西:支持美國政界提出關注香港人權法案



美國國會眾議院議長佩洛西稱，支持美國政界提出關注香港人權法案，但她無表明是否推動法案在眾議院通過。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28257點，較昨日恒指收市高水55點。

￭ ADR港股比例指數報28199點，較港低2點。

￭ 國務委員兼外長王毅會見外賓後稱，有勢力借修例意圖破壞香港穩定。

￭ 政制及內地事務局局長聶德權去信立法會內會，稱不會在7月10日恢復國歌法草案二讀。

￭ 港交所(00388)7月推「界內證」，摩通將率先發行恒指掛鈎產品。

￭ 新世界(00017)元朗瑧頤截至周三晚8時半累收近700票，超購4.4倍。

￭ 香港興業(00480)全年盈利跌4.26%，末期息6仙。

￭ 平安(02318)周三回購1300.35萬股A股，共涉10.91億人民幣。

￭ 小米(01810)周三回購509.78萬股B類股份，涉資4996.89萬元。

￭ 英皇(00163)以5.95億元收購上環CentreHollywood商廈。

￭ 中鐵(00390)旗下聯營中標匈牙利鐵路升級採購EPC項目，佔中標金額約10.4億美元。

￭ 中國油氣(00702)按每股認購價0.1元配售新股，集資淨6600萬元。

￭ 火岩(08345)本月27日轉主板買賣，股份代號(01909)。