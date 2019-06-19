香港財經

政府統計處公布，3月至5月經季節性調整失業率維持2.8%，與2月至4月的數字相同；就業不足率亦保持不變，維持於1%的水平。

勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場維持偏緊，短期內料會維持大致穩定。然而，鑑於經濟面對各種外圍不利因素，政府會保持警覺，密切留意有關情況。

期內，總就業人數386.91萬人，增加約4100人；總勞動人口398.32萬人，增加約5900人。失業人數(不經季節性調整)11.41萬人，增加約1800人；就業不足人數增加約1200人，至3.92萬人。