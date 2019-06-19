香港財經

滙豐銀行公布，由8月1日起，取消「個人綜合理財戶口」的最低全面理財總值要求及低額結存服務費，是香港首家提供免費基本銀行服務的銀行。同時，亦取消多個個人儲蓄戶口類別的月費、年費及櫃位交易費。

立法會金融界議員陳振英表示，歡迎滙豐有關決定，預期其他銀行會跟隨，措施會令市民願意開立更多不同銀行戶口，享用不同的銀行服務。

陳振英指出，這是傳統銀行應對8間虛擬銀行的做法，以鞏固其市場份額，但相信銀行有其他方式增加收入，例如提供跨境金融服務至大灣區。