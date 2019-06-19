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今日 08:41 香港財經

CFA協會:區內企業應對科技發展準備不足

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CFA協會調查發現，未來5至10年亞太區內最多人認為會計師或核數師、分析員和銷售代理將被淘汰。CFA協會亞太區董事總經理連伯樂(Nick Pollard)建議專業人士應裝備自己，迎接科技及市場變化帶來的挑戰，他又認為區內企業普遍對科技顛覆行業的應對準備不足。

CFA協會向3832名會員及考生進行全球調查，發現亞太區將是未來10年投資專才增長最快的區域，預期到2027年區內投資專業人員數目將增加8萬人至45.3萬人，料以印度的投資人才增長最強勁，10年內料會增加33%，印尼(29%)、中國(26%)及澳洲(19%)緊隨其後。

該會調查又發現，亞太區受訪者中，有17%認為未來5至10年會計師或核數師最有可能被淘汰，13%認為分析員(包括投資、研究和量化分析等)會被淘汰，另有9%相信5至10年後銷售代理將不復存在。連伯樂指，人工智能(AI)縱可取代輸入數據等最基本工作，專業人士仍然可以靠分析、判斷力，和其他人際關係技能體現價值。

連伯樂指，大部分亞太區企業對科技顛覆行業的準備未足夠。CFA協會金融分析研究總監曹實認為原因在於轉型成本太高、找不到合適科技人才、科技轉變太快、企業高層太專注於日常營運而非前瞻局勢等。

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