國際財經 香港財經 中國財經

fb明年推數碼錢包Calibra

Facebook(fb)公布,2020年將推出使用新加密貨幣Libra的數碼錢包Calibra,除了其獨立應用程式外,還可以在Messenger和WhatsApp中使用,計劃已獲萬事達卡、Visa、PayPal、eBay、Uber、Lyft和Spotify等公司支持。

下周習特會 習近平:應平等對話解決問題



央視報道,國家主席習近平周二應約與美國總統特朗普通電話,他願意與特朗普在G20大阪峰會期間會晤,就中美關係發展交換意見。習近平強調,雙方應通過平等對話解決經貿問題。

鮑威爾降職? 特朗普:看他如何做



美國白宮今年2月據報曾評估,一旦把鮑威爾的聯儲局主席身份撤掉、只保留理事一職是否合乎法理。特朗普回應是否仍想把鮑威爾降職時稱,「要看他怎樣做」(Let's see what he does)。

德拉吉:倘通脹未提速 將再次放鬆幣策



歐洲央行行長德拉吉稱,如果通脹沒有達到央行目標,將需要再次放鬆政策,可能是再次減息或進行資產購買。特朗普回應稱,德拉吉的言論立即促使歐羅兌美元的滙率下跌,這不公平地使歐羅區能更輕鬆地與美國競爭。

貿戰有望和解 道指收市漲353點



中美元首將於下周G20峰會期間會面,加上德拉吉「放鴿」,道指曾飆414點,收市仍升353點或1.35%,對貿易敏感的波音飆逾5%;標指升0.97%,工業股和科技股分別揚1.89%和1.72%;納指升1.39%,亞馬遜、微軟和蘋果抽高0.81%至2.35%。

外圍焦點簡訊

■ 美國5月新屋動工率跌0.9%,至126.9萬間,仍高於預期;建築許可證升0.3%。

■ 美滙指數尾段微升0.08%,報97.64;歐羅跌至1.1181美元,創逾半個月低位。

■ 紐約期金升至14 個月高,每盎斯收報1350.7美元,漲0.6%。

■ 紐約期油升3.8%,每桶收報53.9美元,布蘭特期油揚2%。

■ 波音與英航母公司IAG簽意向書,IAG訂購200架737 MAX飛機。

■ 泛歐股指Stoxx 600收漲1.67%,創一個月高,其中工業股升2.8%,至4年高位。德、法股揚逾2%,英股升1.17%。

■ 離岸人民幣(CNH)兌美元曾升逾300點子,突破6.9關口至6.8974元,今晨4時46分報6.9018。

本地焦點簡訊

■ 夜市期指收報27913點,較昨日恒指收市高水414點。

■ ADR港股比例指數報27908點,較港高409點。

■ 平安(02318)自4月30披露回購計劃後,周二通過上交所系統以集中競價方式首次回購A股,涉約350.37萬股。

■ 銷售文件指出,藥明生物(02269)遭大股東配股,套現37.68億至38.78億元。

■ 永升生活(01995)以現金代價4.62億元人民幣,收購青島雅園物業管理55%股權。

■ 建發國際(01908)間接全資附屬以總代價18.28億元人民幣,購福建莆田市一幅商住用地的使用權。

■ 日照港裕廊(06117)周三掛牌,交易資料顯示,暗盤收報1.55元,較招股價升3.33%。

■ 雅居樂(03383)副主席陳卓賢兒子創辦的物業開發及管理公司「景業名邦」擬本港主板上市。