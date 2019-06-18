香港財經 港股直擊

中國糧食及木片進口商日照港裕廊(06117)明日掛牌，暗盤升3.33%。

耀才證券新股交易中心資料顯示，該股暗盤價收報1.55元，較招股價1.5元，升0.05元或3.33%。一手2000股，未計手續費，賬面賺100元。

該股香港公開發售部分認購不足，僅獲24%認購，未獲認購的公開發售股份，已重新分配至國際發售部分，令後者佔比增至97.62%。而國際發售已獲輕微超額認購。

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