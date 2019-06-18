香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR回升，報2.45563厘，較周一高0.04456厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.48071厘，較周一低0.19429厘，連續三個交易日下跌；1星期拆息回落至1.91786厘；兩星期拆息上揚至2.51143厘；3個月拆息上揚至2.40696厘。

長息方面，半年期拆息升至2.36357厘；1年期拆息微升至2.38522厘。

港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.8335。